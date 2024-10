Vasto, La musica di Francesco Paolo Tosti rivive sul palco del Teatro Rossetti

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 3 novembre alle 18:00, il Teatro Rossetti di Vasto accoglierà un concerto gratuito dedicato al compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti, figura di spicco della musica italiana (Ortona, 9 aprile 1846 – Roma, 2 dicembre 1916). L’evento patrocinato dal Comune di Vasto si realizza grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale Tostiano e dei Conservatori “G. Verdi” di Milano, “N. Piccinni” di Bari e “F. Morlacchi” di Perugia – viene evidenziato sul sito web. Sul prestigioso palco del Rossetti si esibiranno il baritono Matteo Mencarelli, la mezzosoprano Francesca Lione e il pianista David Mancini, interpretando alcune delle più celebri romanze di Tosti – «Un’occasione speciale per celebrare il grande compositore e un momento di apertura per il nostro Teatro, che presto darà il via alla campagna abbonamenti per la stagione concertistica e di prosa 2024/2025. Come amministratori, crediamo che sia importante valorizzare il patrimonio artistico e promuovere eventi in grado di favorire la coesione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il teatro è un luogo di incontro e riflessione, dove le persone possono condividere esperienze ed emozioni», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta –

