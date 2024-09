Vasto, Lavori in corso in centro a Vasto, come cambia la viabilità

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Si segnalano alcune modifiche alla viabilità nel centro di Vasto per dei lavori in corso – recita il testo pubblicato online. Il 27 settembre 2024, dalle ore 08:00 alle 18:00, in Via Aimone attivo il divieto di transito e sosta con rimozione coatta su entrambi i lati – Nella traversa laterale di Via Crispi, che conduce a Piazza Brigata Maiella, senso unico alternato, sempre dalle 08:00 alle 18:00.Il 30 settembre 2024, in Via Alfieri dalle ore 08:30 alle 18:30 e in Viale D’Annunzio dalle 07:00 alle 18:00, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it