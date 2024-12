Vasto, Le condoglianze dell’Amministrazione per la scomparsa della professoressa Zimarino

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:«L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Maddalena Zimarino, una concittadina che ha saputo mettere le proprie qualità umane e l’elevata capacità professionale a servizio dei nostri giovani nella loro formazione musicale e civile portando valore, quindi, all’intera comunità cittadina». A dichiararlo il sindaco Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «È stata una donna di profonda cultura, una docente appassionata delle nostre radici e, per questa convinzione, ha speso gli ultimi anni nel curare la memoria dell’indimenticato zio, Padre Settimio Zimarino, religioso e musicista tra i primi a comprendere funzione performante della musica per le giovani generazioni», ha ricordato l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. «È ancora viva nel ricordo di noi tutti l’emozione della cerimonia di intitolazione del Largo Padre Settimio Zimarino che, con la professoressa Anna, vivemmo nel giugno del 2022, un giorno che ella stessa definì giustamente memorabile», hanno concluso Menna e Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «Rivolgiamo le più sentite condoglianze ai figli Giulio e Angela, ai nipoti e ai parenti tutti».

