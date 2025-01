Vasto, Menna e Della Penna: «È nostra volontà apportare migliorie alla regolamentazione della Ztl»

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:«La decisione di “regolamentare” il centro storico di Vasto, che ha portato poi all’istituzione delle APU (Aree Pedonali Urbane), delle ZTL (Zone a traffico limitato), dei varchi elettronici e delle videocamere, parte da lontano – dichiarano il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore alle Politiche di definizione e gestione del piano parcheggi, delle Z.T.L., e delle aree pedonali Carlo Della Penna – non solo per volontà dell’Amministrazione comunale di riportare e garantire sicurezza e legalità, ma che giunge anche dopo le diverse segnalazioni che pervenute dai residenti e dai commercianti che non solo, e giustamente, lamentavano e denunciavano “corse notturne” in centro storico e su Via Adriatica, ma che chiedevano anche un centro più vivibile e accessibile». Sindaco e assessore evidenziano che diversi sono stati i tavoli e gli incontri intercorsi proprio tra l’Amministrazione, i residenti, i commercianti e le forze dell’ordine per addivenire a delle soluzioni concrete – si apprende dalla nota stampa. Certo è che non può passare inosservato il fatto che sicurezza e legalità sono state ripristinate, o quantomeno le problematiche che erano state sollevate sono state risolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Comprendiamo però allo stesso modo quelle che ad oggi vengono sollevate – Non è nostra intenzione chiuderci a riccio e ignorare i problemi – precisa il comunicato. Pertanto stiamo già lavorando per trovare soluzioni in merito – E intendiamo farlo con il solito dialogo costruttivo con quanti interessati per valutare insieme le azioni più opportune da intraprendere – È dunque nostra premura convocare un nuovo tavolo di confronto, così come è nostra volontà apportare migliorie alla regolamentazione della ZTL e delle Aree Pedonali Urbane tese a conciliare le esigenze di tutti – Abbiamo intanto esteso la fascia oraria per alcune categorie che operano in queste zone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo anche d’accordo per una eventuale sanatoria, ma ci preme sottolineare che tali azioni spettano al governo – riporta testualmente l’articolo online. Chiediamo dunque a Fratelli d’Italia, e senza polemica alcuna, un aiuto a tal riguardo – riporta testualmente l’articolo online. Il nostro obiettivo è sempre stato e continuerà ad essere quello della collaborazione e del dialogo con i cittadini, con i commercianti e con tutti gli attori coinvolti affinché si possano trovare soluzioni migliori ed equilibrate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Non è mai stata nostra intenzione fare cassa sulle tasche dei cittadini come alcuni consiglieri di opposizione affermano – riporta testualmente l’articolo online. Sicurezza e legalità, vivibilità e accessibilità del centro storico e dell’intera città, – concludono Menna e Della Penna – sono e continueranno ad essere le nostre priorità. E sulla base di questi presupposti lavoreremo insieme ai cittadini e ai commercianti per trovare soluzioni che soddisfino tutti».

