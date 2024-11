Vasto, Menna e Fioravante hanno incontrato RFI per stato dei lavori alla stazione ferroviaria

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Presto saranno completati i lavori dell’intero stabile della stazione di Vasto-San Salvo – riporta testualmente l’articolo online. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti RFI-Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) Antonello Martino, Responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni, Direzione Stazioni RFI, Francesca Cerrone, Referente Investimenti Stazioni Centro, Direzione Stazioni RFI, Pierluca Dello Russo, Project Manager Construction Centro Adriatica, Fiorenza Traini, Project Manager Investimenti Centro Adriatica al sindaco di Vasto Francesco Menna e all’assessore ai lavori pubblici Licia Fioravante, durante un incontro avvenuto nel fine settimana e chiesto dallo stesso primo cittadino per verificare lo stato dell’opera e i tempi necessari per la conclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Questo progetto, finanziato con circa 10 mln di euro dal PNRR, è molto importante e strategico per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La stazione ferroviaria rappresenta infatti – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – il biglietto da visita della città ed è importante garantire la migliore e più comoda accoglienza per tutti coloro che utilizzano il treno – riporta testualmente l’articolo online. A conclusione dei lavori l’intera area sarà totalmente cambiata e migliorata dotata di moderne infrastrutture e sono certo che sarà apprezzato dai viaggiatori”. “E’ stato un incontro importante – ha concluso l’assessore Licia Fioravante – perché abbiamo appreso che nel primo semestre 2025 saranno completati anche i lavori esterni che riguarderanno l’area parcheggio – E’ grande l’attenzione che l’amministrazione presta alla realizzazione di interventi che possono contribuire a promuovere il nostro territorio con l’arrivo di nuove presenze durante tutto l’anno – riporta testualmente l’articolo online. Siamo fiduciosi nel rispetto dei tempi continueremo a collaborare affinché venga restituita questa importante opera strategica”.

