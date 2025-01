Vasto, Menna e Fioravante soddisfatti per il successo della terza edizione del Santa Chiara Wine e Food Festival

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Grande successo per il Santa Chiara Wine & Food Festival a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, svoltasi il 4 e il 5 gennaio 2025, ha richiamato tantissime persone che hanno avuto modo di apprezzare l’evento – “Esprimo grande soddisfazione per il successo ottenuto dall’iniziativa divenuta in questi anni – ha detto il sindaco Francesco Menna – un atteso appuntamento del calendario degli eventi in città. Risultato ottenuto grazie alla collaborazione virtuosa con i produttori, le associazioni di categoria e i commercianti”. “Questa straordinaria manifestazione, che ha visto la partecipazione di 25 cantine vitivinicole del territorio, è ormai divenuta un appuntamento di rilievo nel panorama enogastronomico regionale e un fiore all’occhiello per la nostra città. La capacità di unire tradizione, qualità e promozione territoriale – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive Licia Fioravante- in un contesto così suggestivo conferma ancora una volta il valore delle eccellenze locali come motore per lo sviluppo economico e culturale di Vasto – Il riscontro ottenuto, con tutte queste presenze, testimonia l’apprezzamento del pubblico e il crescente interesse verso il nostro patrimonio enogastronomico – aggiunge testualmente l’articolo online. Eventi come questo non sono solo momenti di celebrazione, ma rappresentano un’occasione per rafforzare l’identità della nostra comunità, sostenere le imprese locali e attrarre visitatori che, attraverso il vino e il cibo, possono scoprire la ricchezza della nostra terra – Rivolgo un ringraziamento speciale ai partner coinvolti nell’organizzazione, alle cantine partecipanti, ai produttori locali e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questo evento – La vostra passione e dedizione hanno trasformato il Santa Chiara Wine & Food Festival in una manifestazione capace di mettere in luce il meglio del nostro territorio”. “Come Amministrazione, siamo fermamente impegnati – hanno concluso Menna e Fioravante- a sostenere iniziative che valorizzano le attività produttive locali, e contribuiscono a rendere Vasto una destinazione sempre più attrattiva – Il successo di questa edizione ci motiva a guardare con fiducia al futuro, auspicando che il Santa Chiara Wine & Food Festival possa continuare a crescere e a rappresentare un simbolo della nostra eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione!”. Ai visitatori e’ stato sottoposto un test di gradimento sui produttori – aggiunge la nota pubblicata. Primo posto Tenute Nocciolino Secondo Posto Tenute Odeorisio Terzo posto pari merito Terre D’Erce e Iasci e Marchesani.

