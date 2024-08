Vasto, Modifiche alla viabilità in occasione di “Vikings Fest”

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione della prima edizione di “Vikings Fest” è stata emessa l’ordinanza n. 289 del 21 agosto 2024, che stabilisce importanti modifiche temporanee alla circolazione veicolare a Vasto Marina – viene evidenziato sul sito web. Nello specifico, dalle ore 14:00 di oggi venerdì 23 agosto 2024 fino alle ore 02:00 di domani sabato 24 agosto 2024, su Lungomare Ernesto Cordella, nel tratto compreso tra Via Gargano e Via Ischia, è vietato transitare o sostare su entrambi i lati, con rimozione forzata dei veicoli – precisa la nota online. Il provvedimento interessa anche Via Ischia, nel tratto tra Viale Dalmazia e Lungomare – si apprende dalla nota stampa. Cordella, dove è istituito il senso unico di marcia, con direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con Lungomare Ernesto Cordella – si apprende dal portale web ufficiale. L’ordinanza in questione mira a garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti – aggiunge la nota pubblicata. La Polizia Locale sarà incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni.

