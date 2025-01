Vasto, Modifiche alla viabilità per l’accesso e l’uscita dall’area di sosta tra Corso Mazzini e Via San Rocco

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Si comunica che presso l’area di sosta situata tra Corso Mazzini e Via San Rocco sono state disposte delle modifiche alla viabilità per l’accesso e l’uscita dal parcheggio – recita il testo pubblicato online. L’ingresso all’area di sosta avviene da Corso Mazzini, mentre alla fine della discesa è disposto il divieto di accesso per le auto provenienti dalla direzione opposta – si apprende dal portale web ufficiale. All’uscita dell’area di sosta, all’incrocio con Via San Rocco, sarà posizionato un segnale di stop con la relativa linea di arresto per garantire la sicurezza della circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it