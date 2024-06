Vasto, Movida, vertice in Prefettura

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina a Chieti si è svolto il comitato ordine e sicurezza pubblica indetto da Sua eccellenza il Prefetto di Chieti, avente ad oggetto anche il tema della movida e mala movida – si legge sul sito web ufficiale. Oltre al sindaco di Vasto Francesco Menna e all’assessore al Commercio Licia Fioravante hanno partecipato i Comandanti della Polizia locale, i sindaci convocati e le forze dell’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’incontro – ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna – ha posto l’attenzione sul regolamento delle fasce orarie in cui è possibile fare musica ed eventi ed in particolare sul coinvolgimento degli operatori economici rispetto ai nuovi indirizzi in essere sulla movida – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre è stata posta grande attenzione sul divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori, divieto di vendita e somministrazione in vetro ed il corretto utilizzo degli spazi interni ed esterni dei locali. Temi su cui il nostro Comune da tempo ha posto grande attenzione. Insieme ai controlli che verranno eseguiti dalle forze dell’ordine rimane essenziale l’invito agli operatori commerciali e agli avventori a segnalare prontamente fenomeni riguardanti la mala movida”. “Ci attiveremo da subito, come ufficio commercio, per promuovere una serie di incontri con gli operatori, i portatori di interesse e le associazioni di categoria, onde informare gli stessi sull’esito della riunione – ha detto l’assessore al Commercio Licia Fioravante – ed ottimizzare le energie comuni per affrontare con serenità l’imminente stagione estiva, soprattutto per evitare di giungere a provvedimenti negativi o restrittivi per gli operatori, come accaduto in alcune città a seguito delle recenti sentenze della cassazione – si apprende dalla nota stampa. “La Polizia locale assicurerà, inoltre, i dovuti controlli soprattutto a Vasto Marina per contrastare l’abusivismo commerciale – Un fenomeno – ha detto l’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna – che non può essere tollerato – recita il testo pubblicato online. 