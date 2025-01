Vasto, Musica a scuola, presentata la collaborazione tra Polo Culturale e Nuova Direzione Didattica Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, nell’Aula Consiliare del Comune, si è tenuta una conferenza stampa dedicata alla promozione e diffusione della cultura musicale, frutto della collaborazione tra il Polo Culturale Musicale della Città del Vasto e la Nuova Direzione Didattica Vasto – riporta testualmente l’articolo online. L’accordo, che ha lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura musicale, è rivolto ai bambini di tutte le sezioni di tutti i plessi della Nuova Direzione Didattica: Aniello Polsi, Incoronata, San Lorenzo, San Michele, Smerilli e Vasto Marina – si apprende dal portale web ufficiale. I plessi metteranno a disposizione i locali disponibili per lo svolgimento delle attività previste dalla collaborazione, nomineranno un proprio referente che parteciperà al monitoraggio con la Scuola Civica Musicale e favoriranno la partecipazione dei docenti – precisa la nota online. Le attività musicali saranno organizzate dalla Scuola Civica Musicale in orario scolastico – «L’obiettivo dell’iniziativa – ha precisato l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta – è rendere la musica un elemento centrale nella formazione e nella crescita dei giovani del nostro territorio – Nel 2024 è stata raggiunta l’autonomia economica del Polo Culturale rispetto al Comune di Vasto ed è stato approvato il bilancio di questa importante istituzione, a dimostrazione del fatto che questa Amministrazione comunale opera a beneficio della cultura e dei più giovani – Voglio ricordare anche l’impegno di chi, prima di noi, ha lavorato per favorire collaborazioni come quella che presentiamo oggi, a cominciare dal sindaco Luciano Lapenna – viene evidenziato sul sito web. Voglio poi ricordare l’efficienza di chi mi ha preceduto come assessore alla Cultura, Giuseppe Forte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, è doveroso ricordare la cura della funzionaria comunale del settore Cultura, Irma Perrotti». «Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa preziosa collaborazione che rafforza ancora di più l’offerta didattica musicale garantita dalle scuole della nostra città.Le nuove generazioni hanno la possibilità di vivere un’ulteriore bellissima esperienza formativa e aggregativa attraverso il linguaggio universale della musica entrando in contatto con professionalità messe a disposizione dalla Scuola Civica Musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo rappresenta un modo per approfondire le loro inclinazioni naturali e uno stimolo per immaginare il loro futuro», ha detto l’assessora all’Istruzione e alle Politiche giovanili, Paola Cianci – aggiunge la nota pubblicata. La presidente del Polo Culturale Città del Vasto, Annamaria Di Paolo, ha dichiarato: «Questa è una collaborazione preziosa che permetterà a più di trecento bimbi di accedere a queste lezioni speciali – precisa il comunicato. A tal proposito ringrazio il dirigente scolastico, Concetta Delle Donne, per la profonda sinergia che ci ha portato a questo risultato – aggiunge testualmente l’articolo online. Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale, e in particolar modo l’assessore alla Cultura, per un supporto che non è mai mancato e che ci permetterà di seminare e ripartire dopo la pausa forzata causata dalla pandemia di Covid-19. Avvicinarsi a un mondo come quello della musica fin da bambini può incentivare e valorizzare le qualità di questi ultimi, e di questo noi siamo orgogliosi». Il dirigente scolastico della Nuova Direzione Didattica Vasto, Concetta Delle Donne, ha aggiunto: «Sono grata alle insegnanti, dei plessi interessati e della Scuola Civica Musicale, oggi rappresentata dal Maestro Raffaele Bellafronte – si apprende dalla nota stampa. Con questo accordo, vogliamo che i nostri giovani siano più “musicali”, diventando sempre più capaci di comprendere gli altri e diventare “Persone”, con la P maiuscola – Inoltre, è d’obbligo sottolineare come queste attività siano inclusive e coinvolgenti anche per gli studenti con bisogni educativi speciali». «La musica fa miracoli – ha sottolineato il direttore artistico della Scuola Civica Musicale, il Maestro Raffaele Bellafronte – soprattutto con i più piccoli – precisa la nota online. In Italia non ci sono ancora altri progetti di questo tipo portati avanti in modo strutturale, come invece avviene in Paesi del Nord Europa – viene evidenziato sul sito web. Il nostro progetto diventa strutturale, speciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stiamo andando molto bene, continuiamo così». Paola Stivaletta, insegnante della Scuola Civica Musicale, ha commentato: «Questa è una collaborazione preziosa portata avanti grazie all’impegno di persone sensibili – aggiunge la nota pubblicata. Stiamo dando vita ad una “fabbrica musicale”, una grande favola in cui noi insegnanti ci immergiamo nella mentalità dei più piccoli». «Per me è una grande gioia partecipare a questo progetto – ha detto Federica Romanin, insegnante della Scuola Civica Musicale – . Questa è un’occasione anche per noi adulti per comprendere aspetti che abbiamo inizialmente perso».

