Vasto, Notte Rosa 2024: migliaia di presenze per la quattordicesima edizione

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. “L’evento di ieri sera – hanno detto il primo cittadino e l’assessore al turismo – ha richiamato tantissime persone che hanno apprezzato le numerose iniziative proposte all’insegna del divertimento – riporta testualmente l’articolo online. Una edizione che ha richiesto grande impegno ma che ha ripagato in termini di gradimento”.“Vedere ragazzi e famiglie gioiose ci ripaga di tutti i sacrifici e l’impegno profuso per organizzare manifestazioni grandi come la Notte Rosa – si legge sul sito web ufficiale. Dopo gli eventi primaverili e il Ferroluglio si è concluso un altro magnifico evento con cui siamo orgogliosi di aver riempito la Nostra Vasto” le parole di Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina dopo l’ennesimo successo della notte più rosa dell’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Grazie a tutto il personale che ha garantito la sicurezza, forze dell’ordine, operatori sanitari, Croce Rossa, Comune, Pulchra e tutti i ragazzi che durante questa festa hanno lavorato e permesso che la quattordicesima edizione della Notte Rosa si confermasse un grande successo” i ringraziamenti finali di Molino e Della Gatta agli operatori della serata – La Notte Rosa si è conclusa alle prime luci dell’alba, il concerto sul pontile delle 6:00 ha segnato la parola “fine” all’edizione 2024, che anche quest’anno ha contato migliaia di presenze – Numerosi gli eventi organizzati partendo dal pomeriggio con quelli dedicati a bambini e famiglie: spettacoli di magia, giochi, zucchero filato e animazione, mentre per i più grandi c’erano aperitivi accompagnati da musica e dj set in tutte le attività della riviera, oltre ad esposizioni di auto e mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici – aggiunge la nota pubblicata. Dalle 22 sono iniziati i concerti sugli 8 palchi allestiti e diversi artisti di strada, ballerini e band itineranti hanno creato l’atmosfera giusta per divertirsi senza tregua a ritmo di musica – viene evidenziato sul sito web. Anche quest’anno tantissime le presenze arrivate dalle regioni limitrofe – si apprende dalla nota stampa.

