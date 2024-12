Vasto, Nuova area verde nella villa “Falcone e Borsellino” di Vasto: piantati 21 alberi

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 15:00, nella villa “Falcone e Borsellino” in via San Rocco a Vasto, sarà inaugurata una nuova area verde con ventuno alberi di leccio messi a dimora alcuni giorni fa, simbolo di sostenibilità, solidarietà e inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa è parte del progetto “Città ad impatto positivo” di Pmg Italia, che vede la partecipazione del Comune di Vasto e Anffas Onlus. Lo scorso aprile, nell’ambito del progetto, Pmg Italia ha donato al Comune di Vasto un veicolo attrezzato per persone con fragilità, a supporto delle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. «La messa a dimora di questi giovani alberi e l’inaugurazione di questo nuovo spazio – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – rappresenta un traguardo significativo per la nostra città e una testimonianza concreta dell’impegno che la nostra Amministrazione dedica alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Creare aree come questa non significa solo piantare alberi o migliorare l’estetica urbana, ma costruire luoghi di incontro, condivisione e benessere per tutti i cittadini, senza esclusioni – precisa il comunicato. Abbiamo unito le forze in un progetto che guarda al futuro, promuovendo valori come il rispetto, la solidarietà e la tutela ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo certi che, uniti, possiamo rendere Vasto una città sempre più accogliente, vivibile e a misura di tutti».

