Vasto, Nuova vita per dieci alberi di magnolia del cimitero: trasferiti nella villa comunale

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con grande attenzione verso l’ambiente e il patrimonio naturale, il Comune di Vasto ha provveduto in questi giorni a trasferire dieci alberi di magnolia dall’area del cimitero, dove è in corso l’ampliamento, alla villa comunale, uno dei polmoni verdi da sempre tra i più amati e frequentati – precisa la nota online. «Abbiamo voluto unire le esigenze dei lavori con la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio verde», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – recita il testo pubblicato online. «Le magnolie, con la loro bellezza e il loro valore simbolico, meritavano una nuova collocazione che consentisse loro di continuare a crescere e a offrire il loro contributo all’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Salvarle e piantumarle nella villa comunale – sottolineano Menna e Barisano – è stata una scelta dettata dalla sensibilità dell’Amministrazione nei confronti dell’ambiente, che permette a questi alberi di iniziare un nuovo capitolo della loro vita in uno spazio dedicato e adeguato».

