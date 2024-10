Vasto ospita l’incontro “Donne e Rinascita”, voci e storie di chi lotta contro il tumore al seno

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Giovedì 31 ottobre 2024 dalle ore 16:30 alle ore 19:30, nella Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, si terrà l’evento “Donne e Rinascita”, organizzato per celebrare e riflettere sulla forza e la resilienza di chi lotta contro il tumore al seno, nell’ambito del calendario “Ottobre in Rosa”. L’incontro sarà aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Vasto Francesco Menna, dell’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco e della dottoressa Flavia Pirola, direttore sanitario dell’Asl 2. Seguiranno gli interventi di diversi esperti, tra cui la dottoressa Mariantonella Simone, medico di medicina generale presso l’Asl 2, il radiologo dottor Nicola Marisi, la dottoressa Simona Gildetti, dirigente medico in oncologia, e la dottoressa Maria Saveria Tavoletta, senologa specialista in chirurgia – La professoressa Marzia Salgarello, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico presso il policlinico Gemelli di Roma, parteciperà tramite collegamento – recita il testo pubblicato online. La moderazione di questa parte dell’evento sarà affidata alla dottoressa Lucia Perilli, responsabile Uoc dialisi territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante l’evento, verranno consegnati attestati di gratitudine al gruppo Habibi Art and Design e ai volontari di “Ottobre in Rosa”. Dopo una pausa per il caffè prevista alle 18:00, gli interventi pomeridiani riprenderanno con Dalila Bonelli, presidente dell’associazione “Lory a Colori”, e la dottoressa Antonella Lucci, che parlerà del “Ruolo della psiconcologa nel percorso di cura”. Interverranno anche Mariella Alessandrini, presidente dell’associazione “La Conchiglia”, l’avvocato Edy Biasone, che affronterà il tema dei diritti del malato oncologico, e le estetiste Apeo Serena De Foglio e Paola Di Berardino – aggiunge testualmente l’articolo online. La presidente dell’associazione Gaia onlus, Margherita Appagnani, concluderà gli interventi. La moderazione sarà curata da Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun. In aggiunta, alcune testimonianze personali saranno offerte da Miranda Sconosciuto, Elvira Iacovitti e Rosanna Marchione, dando voce a chi ha vissuto in prima persona il percorso di cura e rinascita – si apprende dal portale web ufficiale. «Questa iniziativa – dichiarano il sindaco Menna e l’assessore Bosco – rappresenta un momento significativo per celebrare la straordinaria forza e resilienza delle donne che affrontano il cancro – Vogliamo così sottolineare l’importanza di unire le forze e creare una rete di supporto attorno a chi vive queste esperienze nel proprio quotidiano – recita il testo pubblicato online. Durante l’evento, avremo l’opportunità di ascoltare storie di rinascita e interventi di esperti che ci guideranno verso una maggiore consapevolezza – Ogni voce conta e ogni storia merita di essere ascoltata, insieme possiamo diffondere un messaggio di speranza e solidarietà», concludono rinnovando l’invito di partecipazione alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web.

