Vasto, Ottobre in rosa, a Palazzo d’AValos la presentazione del libro Bulky

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 17:30 nell’ambito delle iniziative di “Ottobre in rosa” promosse dal Comune di Vasto per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, si terrà unnuovo importante appuntamento presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto – recita il testo pubblicato online. “L’evento prevede la presentazione del libro “Bulky” di Raffaella Simoncini, con la partecipazione dell’editore Francesco Coscioni, pubblicato da Neo Edizioni, -hanno dichiarato il sindacoFrancesco Menna e l’ assessore alle politiche sociali Anna Bosco – è il primo lavoro della Simoncini, che ha scelto di raccontare la sua esperienza personale con la malattia attraverso lanarrazione romanzata”.Bulky non è solo una storia di sofferenza, ma anche un’opera di riflessione sul coraggio e la forza necessarie per affrontare una sfida così difficile – La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione della cantante Joia B, la quale condividerà la sua personale esperienza con la malattia, trasformata in musica – La sua testimonianza sarà un momento particolarmente toccante e ispirante, a conferma di come le difficoltà possano dare origine a espressioni artistiche intense e liberatorie – L’evento, promosso in collaborazione con Angelozzi Comunicazione, rappresenta una preziosa occasione per riflettere su tematiche importanti come la prevenzione del tumore al seno e il potere della narrazione e della musica come strumenti di guarigione e rinascita – viene evidenziato sul sito web. “Una serata dedicata alla consapevolezza, alla condivisione e alla speranza” hanno concluso il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche sociali Anna Bosco – recita il testo pubblicato online.

