Vasto, Palazzo d’Avalos illuminato di blu per la giornata mondiale di diritti dell”infanzia

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Ogni anno il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, giorno in cui nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei Diritti delFanciullo, documento dal quale è scaturita la successiva convenzione – “In questa occasione va ricordato che ad ogni bambina e ad ogni bambino vanno riconosciuti gli stessi bisogni ovvero gli stessi diritti, in qualsiasi posto del mondo essi nascano e vivano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ufficio servizi sociali del Comune – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche sociali Anna Bosco – ha predisposto una campagna di sensibilizzazione attraverso le immagini per sottolineare l’impegno delle Istituzioni nel garantire la tutela delle piccole e dei piccoli cittadini della nostra comunità”. Per l’occasione il Comune di Vasto inoltre illuminerà di blu il Palazzo d’Avalos aderendo alla campagna promossa da Unicef e ANCI nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it