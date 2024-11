Vasto, Palazzo d’Avalos ospita un laboratorio creativo dedicato al calendario dell’Avvento con le opere dei musei

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sabato 30 novembre alle ore 16.30, Palazzo d’Avalos di Vasto ospiterà un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di un calendario dell’Avvento con le opere dei musei – precisa il comunicato. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, in collaborazione con Cooperativa Archeologia e ZOE. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 334.3407240 e 0873.367773 oppure visitare il sito www.museipalazzodavalos.it. «Siamo lieti di invitare la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che unisce creatività, cultura e tradizione», dichiarano il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – «Il laboratorio per la realizzazione del calendario dell’Avvento – affermano – rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al patrimonio artistico del nostro territorio in modo originale e coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Palazzo d’Avalos continua a essere un luogo di riferimento per eventi che valorizzano la cultura e la partecipazione di tutte le fasce d’età».

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it