Vasto, Parte il Festival della Scienza Ad/ventura: inaugurata la 26esima edizione

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, il sindaco Francesco Menna e gli assessori Nicola Della Gatta e Licia Fioravante hanno partecipato all’incontro inaugurale della 26esima edizione del 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗔𝗱/𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮, presso il Polo Liceale Raffaele Mattioli di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Il convegno “Evoluzione biologica ed evoluzione culturale” è stato anticipato dall’esibizione musicale a cura dei docenti e degli studenti del liceo – «Questo festival – ha dichiarato il sindaco 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗻𝗮 – è un appuntamento fondamentale per la nostra comunità, che da anni promuove la diffusione del sapere scientifico tra i più giovani – aggiunge la nota pubblicata. È motivo di orgoglio vedere la partecipazione attiva degli studenti e il coinvolgimento di figure di spicco del panorama scientifico, confermando Vasto come una città attenta alla crescita culturale e al futuro delle nuove generazioni». «La cultura scientifica – ha aggiunto l’assessore 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗮𝘁𝘁𝗮 – è un pilastro essenziale per la crescita di una società consapevole, attiva e innovativa – viene evidenziato sul sito web. Come assessorato ci impegniamo quindi a sostenere appuntamenti come questo che non solo diffondono conoscenza, ma stimolano la creatività e il pensiero critico, fondamentali nel mondo di oggi – precisa il comunicato. L’approccio scientifico ci educa alla dimensione del dubbio come porta d’accesso alla conoscenza, alla ricerca di migliorarci attraverso il potere della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Questo è l’investimento centrale per rendere la nostra comunità meritevole di essere la casa dei sogni e delle speranze dei nostri giovani». «Un evento straordinario – secondo l’assessore 𝗟𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 – organizzato dal Polo Liceale Raffaele Mattioli, grazie alla visione della dirigente Maria Grazia Angelini, alla direttrice scientifica, la professoressa Rosa Lo Sasso, e al coinvolgimento di una grande rete cittadina fatta di docenti, studenti e tante realtà locali – aggiunge la nota pubblicata. Questo festival non è solo un appuntamento con la scienza, ma un’occasione per dare una prospettiva concreta al nostro territorio, costruendo insieme crescita, conoscenza e futuro – Ogni evento è un tassello che contribuisce a creare visione e opportunità, dimostrando che la voglia di mettersi in gioco può portare lontano – aggiunge testualmente l’articolo online. Da assessore, un enorme grazie a tutti coloro che lavorano con passione e dedizione per offrire nuove possibilità alla nostra città e alle giovani generazioni».

