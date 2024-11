Vasto, Parte la campagna abbonamenti per il Teatro Rossetti

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Menna e della Gatta: siamo orgogliosi di offrire al territorio una stagione teatrale di grande livello Venerdì 15 novembre prende il via la Campagna Abbonamenti per le Stagioni Concertistica e di Prosa del Teatro Rossetti di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dalle ore 10:00 si potranno effettuare gli abbonamenti sia online che in presenza presso la sede di Do It Yourself che rimarrà aperta le settimane seguenti il Lunedì e il Giovedì ore 10:00 -13:00 / 15:00-18:00 La Stagione Concertistica, che partirà il Primo Dicembre, avrà presenze illustri provenienti da tutto il mondo si alterneranno sullo storico palco del Teatro Rossetti e, come da tradizione consolidata, tanti saranno i linguaggi della musica proposti: dal rinascimento alla musica contemporanea, dal grande jazz internazionale al flamenco e alla world music.Altrettanto affascinante sarà la Stagione di Prosa sia per gli artisti proposti sia per i temi che saranno trattati – precisa il comunicato. L’ultimo appuntamento, sarà uno spettacolo fuori abbonamento riservato esclusivamente ad un pubblico femminile – si apprende dalla nota stampa. Le modalità per gli abbonamenti si troveranno sul sito del teatro: www.teatrorossetti.it e sul sito di Do It Yourself: www.diyticket.it – per informazioni e acquisto abbonamenti si può telefonare al numero gratuito 060406 oppure raggiungere la sede di Do It Yourself in Via Alfieri, 35 (4°piano) Vasto, il lunedì e il giovedì (ore 10-13/15-18). «Siamo orgogliosi di offrire al territorio un’altra stagione teatrale di grande livello – sottolineano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella – viene evidenziato sul sito web. Quella che sta per partire sarà una stagione variegata, di assoluto livello, che attesta ancora una volta l’importanza del teatro nella vita culturale e sociale della città. Siamo in presenza, dunque, di un distretto culturale vivo che offre, spettacoli e concerti riuscendo nell’intento di allargare l’offerta ad un pubblico sempre più eterogeneo». «Ringraziamo gli abbonati e i tanti spettatori – ha concluso Annamaria Di Paolo presidente del Polo Culturale della Città del Vasto – ormai affezionati che riempiono il nostro teatro e mi auguro che anche quest’anno si registri la partecipazione di tanti giovani del nostro territorio e cresca il grado consapevolezza culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Buona stagione!».

