Vasto, Passeggiata in bici per i ragazzi del Centro diurno di Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina gli assessori alle politiche sociali Anna Bosco ed all’ambiente Gabriele Barisano hanno portato un saluto ai ragazzi del Centro diurno Comunale gestito dal Consorzio Matrix con Valentina di Petta ed altre operatrici/operatori insieme alle famiglie che hanno avuto l’occasione di una passeggiata con le bici speciali per persone con disabilità in disponibilità della DMC Costa dei trabocchi, nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Hanno inoltre contribuito alla pulizia del tratto di pista ciclopedonale a partire dalla vecchia stazione di Vasto Marina – Erano presenti alla manifestazione Gianluca Casciato vicepresidente Legambiente Abruzzo con un gruppo di volontari di Legambiente, oltre a Michele Ciffolilli presidente del circolo Legambiente del vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In rappresentanza della DMC Giuseppe di Marco,Vittorio Ronzitti, Michele Perrozzi e Luigi De Filippis di VastoBike&Tour. Era presente anche una troupe della RAI per il programma Fuori tg, in onda tutti i giorni alle 12.30 su RAI 3.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it