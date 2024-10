Vasto, Per le festività di Ognissanti il cimitero sarà aperto fino alle 19:00

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“In occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti nei giorni 1, 2 e 3 novembre abbiamo ritenuto – comunicano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche cimiteriali, Paola Cianci – di dover prolungare l’orario di chiusura del Cimitero di due ore ovvero fino alle ore 19 per andare incontro alle diverse esigenze che ci sono state evidenziate”. “In queste settimane abbiamo fatto dei sopralluoghi con gli uffici comunali e la ditta che gestisce il Cimitero – specifica l’assessora Paola Cianci – in modo da verificare tutti gli aspetti ed organizzare la pulizia, lo sfalcio dell’erba dentro e fuori la struttura, la presenza delle attrezzature utili agli utenti non solo per la imminente ricorrenza ma anche come costante programmazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infatti, abbiamo acquistato nuove scale per garantire la fruibilità delle stesse in tutti gli spazi e abbiamo iniziato a predisporre la gettoniera per prelevare gli annaffiatoi in modo che vengano riposizionati nello stesso punto in cui sono stati presi, esattamente come avviene per il carrello del supermercato – recita il testo pubblicato online. Una volta utilizzato il contenitore, si ripone recuperando la moneta – si legge sul sito web ufficiale. Tutto ciò per evitare che gli annaffiatoi vengano lasciati abbandonati fuori dalla portata di chi ne ha bisogno”. “È doveroso pretendere da parte nostra un impegno sempre maggiore – concludono Menna e Cianci – perché parliamo di un luogo che merita grande rispetto sia per il dolore di chi lo frequenta e sia per coloro che non ci sono più”.

