Vasto, Pittarosso Pink Parade, Vasto si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Domenica 20 ottobre, la città adriatica si unisce alla lotta contro il tumore al seno con la “Pittarosso Pink Parade – Vasto 2024”. A partire dalle ore 9:30, con ritrovo presso il monumento alla Bagnante, prenderà il via una camminata non competitiva di 5 km, un percorso dedicato alla prevenzione e al sostegno alla ricerca – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, promossa in collaborazione con le Associazioni Podistica Vasto, Atletica Vasto, ASD Cammini e benessere, Avis Vasto, Croce Rossa Vasto e Consorzio Vivere Vasto Marina, Ricoclaun, invita tutta la cittadinanza a partecipare, indossando preferibilmente t-shirt rosa – si apprende dal portale web ufficiale. “Un ringraziamento speciale va a Gessica Riccitelli, Monica Marinari, Elvira Iacovitti e Katia Basilico, e a tutte le donne e gli uomini che si stanno adoperando per organizzare questo importante evento”, hanno sottolineato il sindaco Francesco Menna e gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna – viene evidenziato sul sito web. La Pittarosso Pink Parade non è solo una camminata, ma un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Una parte del ricavato delle iscrizioni online sarà infatti devoluta alla Fondazione Umberto Veronesi – aggiunge la nota pubblicata. La partecipazione è aperta a tutti – L’evento sarà allietato da animazione e musica, per trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e della solidarietà.

