Vasto, Polo Culturale, il Consiglio Comunale approva il bilancio

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Consiglio Comunale nella seduta odierna ha approvato il bilancio di previsione del Polo culturale Città del Vasto per il triennio 2025/2027. “Va fatto rilevare – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – che queste realtà vivono esclusivamente di risorse finanziarie comunali a cui si aggiungono i proventi derivanti dalle numerose e qualificate attività, segno di apprezzamento della cittadinanza e dei turisti che fortunatamente raggiungono numerosi la nostra Città”. “È la concretizzazione di un grande lavoro di squadra portato avanti duculrante questi primi anni di mandato – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – le realtà della Scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni”, del Teatro Rossetti e del Centro Europeo di Studi Rossettiani sono state ricondotte ad un’unica istituzione comunale capace di garantire efficacia delle strutture una gestione efficiente in grado di dare continuità ai servizi culturali che esse offrono durante tutto l’anno”. L’assessore Della Gatta nel suo intervento ha inoltre ricordato l’ex sindaco Luciano Lapenna e Irma Perrotti per il “loro sapiente contributo, di visione, di sostanza, a queste realtà e al loro futuro”. “L’avvio del Polo Culturale – ha proseguito l’assessore Della Gatta – rappresenta un importante obiettivo di mandato conseguito, con il bilancio triennale oggi approvato si dà concretezza all’obiettivo di dotare il Polo di una prospettiva stabile in continuità con l’azione politica di quest’Amministrazione che investe fortemente sul comparto culturale, questo perché siamo fortemente convinti che percorrere questa strada significa qualificare l’anima della comunità”. “Un particolare grazie esprimiamo – hanno concluso Menna e Della Gatta – ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Polo Culturale, la presidente Annamaria Di Paolo, la vicepresidente Nagana Cupaiolo, il consigliere Luigi Di Tullio, la segretaria Antonella Marra e i direttori Raffaele Bellafronte e Gianni Oliva”.

