Vasto, Premio Vasto, sono tanti i visitatori per l’esposizione allestita nei musei di Palazzo d’Avalos

In questi giorni sono tanti i cittadini che stanno visitando l'esposizione allestita nei Musei di Palazzo d'Avalos per il 56° Premio Vasto che quest'anno ha per titolo Sottotraccia, una linea etica nell'arte contemporanea – Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia d'inaugurazione a cui hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Vasto Francesco Menna, l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, l'assessore all'Ambiente Gabriele Barisano, il Presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani, il consigliere comunale Giuseppe Forte, il Presidente del comitato Premio Vasto Alfredo Bontempo e il curatore del Premio Vasto Antonio Zimarino – "Il Premio Vasto, esposizione che resterà aperta al pubblico fino al 26 ottobre 2024, è una grande occasione per apprezzare le opere realizzate dagli artisti coinvolti – Agli occhi dei visitatori – ha detto il sindaco Francesco Menna – si mostrerà un insieme di testimonianze artistiche che indurranno a pensare e riflettere, a vedere oltre le apparenze grazie alle proposte dell'arte"."La storica rassegna d'arte rappresenta un prestigioso appuntamento molto atteso dai cittadini che ogni anno partecipano con grande entusiasmo alla cerimonia di apertura. Condivido le parole del curatore Antonio Zimarino – ha detto l'assessore Nicola Della Gatta – gli artisti sono qui per offrirci delle "tracce" per andare oltre.

