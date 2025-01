Vasto, Presentati gli importanti risultati ottenuti dal Progetto G.I.O.C.O. nel giardino di Palazzo Genova – Rulli

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il progetto G.I.O.C.O. Giardino Inclusivo Oasi Collettiva promosso dall’associazione ADA con APS Vasto, ha permesso, grazie al coinvolgimento di tante persone, di riqualificare il giardino di Palazzo Genova Rulli, trasformandolo in uno spazio inclusivo, accessibile, favorendo il turismo sociale, l’educazione ambientale ed il coinvolgimento attivo della comunità. Oltre alla pulizia delle aree verdi e alla piantumazione eseguita da una ditta specializzata – viene evidenziato sul sito web. Gli importanti risultati ottenuti dall’iniziativa sono stati presentati questa mattina nella sala Consiliare in Municipio a Vasto durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte gli assessori Gabriele Barisano, Anna Bosco, Paola Cianci, Nicola Della Gatta, Leila Serafini presidente dell’associazione ADA, la dirigente scolastica della Nuova Direzione Didattica Vasto Concetta Delle Donne, lo storico Alessandro Cianci, Piero Garone e Giorgia Berardi dell’associazione Grido – aggiunge testualmente l’articolo online. La Presidente dell’associazione ADA (Associazione Diritti Anziani) Leila Serafini ha espresso un sentito e profondo ringraziamento agli assessori Anna Bosco, Paola Cianci e Nicola Della Gatta, all’associazione Grido, ad Alessandro Cianci, agli alunni, agli insegnanti della scuola elementare e alla dirigente Concetta Delle Donne e a tutti i volontari ed i soci che hanno contribuito con passione e dedizione di riqualificare i Giardini Genova Rulli, patrimonio artistico della città. La presidente ha ricordato che sono stati realizzati dei laboratori intergenerazionali – Eventi culturali, ludici, concerti, campagne di sensibilizzazione ed incontri con le scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grande rilevanza ha avuto il progetto “Adottiamo un monumento” al quale hanno partecipato le classi della scuola primaria Nuova Direzione Didattica, presieduta dalla dirigente scolastica Concetta Delle Donne – si apprende dalla nota stampa. «Quando sono stato contattato dall presidente Serafini che mi ha proposto un’iniziativa per mettere in dialogo il bene culturale e la manutenzione del verde si è pensato al giardino del Palazzo Genova Rulli. G.I.O.C.O. ha riguardato diversi ambiti della nostra vita comunitaria ed ha coinvolto diversi assessorati – aggiunge la nota pubblicata. E’ stato un lavoro di squadra – si apprende dal portale web ufficiale. Sono grato a questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – perché ha avuto la lungimiranza di spiegare il valore del giardino Genova – Rulli – Il bene culturale richiede cura per il decoro e precisione che pochi altri vantano». «Questo progetto – ha aggiunto l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Paola Cianci- è stata una sfida che abbiamo raccolto con entusiasmo sin da subito e i risultati parlano chiaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tante le persone che hanno partecipato agli eventi organizzati e promossi dall’associazione Grido in cui è stato dedicato un ampio spazio alle realtà di nuova generazione supportate in questi anni dalle politiche giovanili – precisa il comunicato. È stata una bella soddisfazione vedere di nuovo aperte le porte dei Giardini Giovani Rulli e tanti sono stati i giovani che li hanno visitati per la prima volta grazie a queste iniziative, compresi i bambini e le bambine delle Scuole della Nuova Direzione Didattica con il progetto Adotta un momento – recita il testo pubblicato online. Un’esperienza intergenerazionale che sicuramente continuerà nel tempo – recita il testo pubblicato online. Grazie a Leila Serafini, Giorgia Berardi, Piero Garone e alla Dirigente Scolastica Concetta Delle Donne, alle associazioni ADA, Grido e alle insegnanti della Nuova Direzione Didattica per il grande lavoro svolto sempre con passione e professionalità». «Un’associazione per i diritti degli anziani, come l’ADA rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutelare e valorizzare il ruolo degli anziani nella società, migliorandone la qualità della vita e promuovendo la loro inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’associazione va menzionata -ha detto l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – per l’impegno in attività di incontro intergenerazionale tra giovani scuole ed adulti, sulla scia dell’insegnamento che ci ha lasciato Angela Poli Molino e con una proficua collaborazione anche con il Centro di aggregazione Comunale Zaccardi – precisa la nota online. Le iniziative dell’ADA non sono solo un aiuto pratico, ma anche un invito alla riflessione su come, attraverso la cultura, la conoscenza e la collaborazione, si possa costruire una società più giusta e accogliente per tutte le generazioni». «I bambini sono già piccoli cittadini ma devono essere quella parte della società più attenzionata, più curata – Hanno bisogno di buoni esempi – aggiunge la nota pubblicata. Sono state coinvolte – ha concluso la dirigente scolastica Concetta Delle Donne – sette classi che hanno toccato con mano il vissuto – Abbiamo portato il sorriso ed abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti». Piero Garone dell’Associazione Grido ha aggiunto: «La nostra associazione è nata con l’intento di dare voce alle esigenze dei più giovani e in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di interagire e collaborare con l’associazione ADA con cui c’è stato un importante confronto intergenerazionale». Lo storico Alessandro Cianci ha ringraziato l’associazione ADA per aver avuto la possibilità di parlare del Palazzo Genova Rulli e delle famiglie che hanno abitato quel luogo – recita il testo pubblicato online.

