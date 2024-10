Vasto, Prestigioso riconoscimento per il segretario generale del Comune di Vasto, Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Importante riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” per il dottor Pasquale De Falco, che dal settembre 2023 è segretario generale del Comune di Vasto – Il titolo è stato assegnato su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri al professionista di 53 anni, campano d’origine, laureato in Economia all’Università di Napoli Federico II, che ha ricoperto diversi ruoli di rilievo nella pubblica amministrazione – «Siamo orgogliosi di avere il dottor De Falco tra i nostri dirigenti – precisa la nota online. Il suo impegno, le sue qualità e la sua professionalità rappresentano un valore aggiunto per lo sviluppo della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale.

