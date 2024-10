Vasto, Progetto Giovani, al via il “Laboratorio di Scrittura Dinamica”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sta per iniziare il secondo corso gratuito del Progetto Giovani, il “Laboratorio di Scrittura Dinamica” a cura di Giovanna Colantonio, dedicato a chi desidera esplorare la scrittura giornalistica in tutte le sue forme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I partecipanti avranno modo di approfondire copywriting , storytelling turistico, scrittura web, letteraria e tecnica – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre alla teoria, sarà formata una redazione giornalistica che realizzerà un magazine poi distribuito in città. Le lezioni si terranno ogni mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Centro Berlinguer di Vasto, a partire dal 6 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La prenotazione è obbligatoria, con posti limitati – aggiunge la nota pubblicata. Per informazioni e iscrizioni, contattare il 351 7167589 o scrivere a centroberlinguer@comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – ch.it.

