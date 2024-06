Vasto, Riaperte le terme romane

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale: Alla presenza del sindaco Francesco Menna e della Soprintendente Chiara Delpino, lunedì 24 luglio, è stata riaperta al pubblico l’area archeologica delle Terme Romane di Via Adriatica – si legge sul sito web ufficiale. “Un momento – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta nel suo discorso introduttivo – che la comunità attendeva da tempo e per il quale si è duramente lavorato nei mesi scorsi unitamente alle professionalità della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Chieti e Pescara”. Presenti all’evento numerosi amministratori: gli assessori Gabriele Barisano, Carlo Della Penna, Alessandro d’Elisa e i consiglieri Maria Molino, Marino Artese, Nicola Di Stefano, Luigi Marcello e Francesco Prospero – Tra i partecipanti una folta delegazione delle classi quinte della Scuola Primaria “Giuseppe Spataro” dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Spataro” accompagnata dalla docente Rosaria Spagnuolo e alcuni giovani della Delegazione FAI di Vasto che, negli scorsi anni, hanno ricoperto il ruolo di “ciceroni” delle Terme – si apprende dalla nota stampa. “Oggi un altro pezzo della storia di Vasto – ha detto il sindaco Menna – torna a splendere; un importantissimo pezzo di cultura della nostra città che abbraccia tante generazioni – Ringrazio quanti, assessore e Soprintendenza, hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo – riporta testualmente l’articolo online. Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare il grande lavoro di volontariato svolto dal Fai negli anni scorsi – precisa il comunicato. Sono certo che anche per impulso della nuova Soprintendente realizzeremo ulteriori iniziative di promozione dei beni archeologici di cui Vasto, e in particolare questa zona, è ricca – viene evidenziato sul sito web. ” “Si tratta della mia prima uscita pubblica, grazie per l’accoglienza qui a Vasto – le parole della Soprintendente Delpino – sono in Abruzzo da un mese e so quali compiti dovremo portare avanti in tutta la regione – si apprende dalla nota stampa. La riapertura delle Terme Romane è una splendida notizia per tutti, con l’architetta Criber e la restauratrice Pierigé sappiamo quali strade dovremmo percorrere, avremo il prezioso apporto anche dell’archeologa Faustoferri che, seppur a un passo dalla meritata pensione, ci aiuterà come volontaria – si apprende dal portale web ufficiale. Su Vasto ci sono investimenti importanti, a partire da Palazzo d’Avalos fino ad arrivare alle Terme – Le aperture al pubblico sono fondamentali: tutti devono conoscere il passato, la storia deve essere tramandata di generazioni altrimenti la memoria storica con il tempo morirà.” “Questa riapertura è solo l’avvio di un progetto di valorizzazione dei beni culturali del nostro centro storico” ha dichiarato l’assessore Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. “Un progetto ambizioso che stiamo curando, in stretta e positiva sinergia, con la Soprintendenza: è doveroso un ringraziamento al responsabile di zona, Arch. Emanuela Criber, al funzionario archeologo, Dott.ssa Amalia Faustoferri e al funzionario restauratore e conservatore, Dott.ssa Maria Isabella Pierigè. Grazie a questa operosa collaborazione istituzionale si è potuto riaprire il sito, dopo idonei interventi conservativi, e si è ottenuto un finanziamento di 80mila euro con cui si provvederà al recupero della campana, alla manutenzione straordinaria di tutti i pavimenti musivi e di tutti i pavimenti in laterizio, in passato mai destinatari della dovuta attenzione – si apprende dalla nota stampa. ” Infine, a nome dell’Amministrazione Comunale, il sindaco e l’assessore Della Gatta hanno consegnato alla Dott.ssa Maria Rosaria Pacilli, capo Delegazione del FAI di Vasto, una targa per l’opera di cura e di promozione del bene svolta negli scorsi anni – precisa il comunicato. “Abbiamo svolto questo servizio alla cittadinanza – ha dichiarato Pacilli – con grande impegno e sacrificio, cercando di lasciare qualcosa ai ragazzi che ci hanno aiutati togliendo ore alle loro serate estive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le Terme sono una risorsa di questa città: abbiamo cercato di fare sempre il nostro meglio sperando di aver trasmesso il massimo a vastesi e turisti”. Durante i mesi estivi, l’area archeologica sarà aperta al pubblico nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica secondo i seguenti orari: nel mese di giugno dalle ore 18:00 alle ore 22:00; nei mesi di luglio e agosto dalle ore 21:00 alle ore 24:00; nel mese di settembre dalle ore 17:00 alle ore 21:00. 