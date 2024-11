Vasto ricorda 21 marinai scomparsi: il 16 novembre la cerimonia per il 125º anniversario della tragedia

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione del 125º anniversario della tragedia in cui persero la vita 21 marinai, il Comune di Vasto e il gruppo ANMI “Raffaele Paolucci” organizzano una cerimonia commemorativa per rendere omaggio alle vittime – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento si terrà sabato 16 novembre alle ore 9:45 presso Piazza Capitano Michele Olivieri a Vasto Marina – viene evidenziato sul sito web. La commemorazione prevede la deposizione di un omaggio floreale in ricordo dei caduti – Parteciperanno il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e agli Affari Istituzionali Nicola Della Gatta, il Comandante del Porto di Vasto Rossella D’Ettorre, il Gruppo ANMI e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città. «La data del 16 novembre 1899 – dichiarano il sindaco Menna e l’assessore Della Gatta – segna una delle pagine più tristi della nostra storia, un giorno di dolore che ha lasciato un segno profondo nella memoria della nostra comunità. Oggi, a 125 anni da quella tragedia che ha portato via 21 vite, siamo qui per onorare il sacrificio dei nostri marinai, caduti nel loro lavoro sul mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il nostro dovere è di non dimenticare e di tramandare alle future generazioni il ricordo di chi ha perso la vita per il bene della comunità vastese».

