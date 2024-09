Vasto, Rimborsi centri estivi 2024: presentazione delle richieste fino al 31 dicembre

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:«Sino al prossimo 31 dicembre 2024 gli interessati potranno presentare istanze finalizzate al rimborso dei costi sostenuti per i centri estivi nel periodo giugno-settembre 2024 per i figli minori residenti nel Comune di Vasto», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web. «Anche quest’anno grazie al lavoro svolto dall’Ufficio politiche sociali abbiamo ottenuto i contributi per rimborsare il costo dei centri estivi già sostenuto dalle famiglie in estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un rimborso che sostiene le attività socioeducative svolte dai nostri ragazzi nel periodo extra scolastico e che contribuiscono alla loro formazione oltre che essere una forma di sostegno importante per i genitori lavoratori», ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – riporta testualmente l’articolo online. Le singole domande dovranno essere corredate dalla documentazione delle spese sostenute con l’indicazione del nominativo del bambino/a; della causale del pagamento – riporta testualmente l’articolo online. «Ogni anno con estrema puntualità attiviamo la procedura di rimborso affinché le famiglie siano incentivate ad usufruire di un supporto didattico e formativo anche nel momento in cui la scuola termina – Promuovere l’accesso ai centri estivi con queste misure è un’opportunità per garantite indistintamente a tutti la continuità dei momenti ricreativi e di aggregazione che incidono positivamente sulla crescita dei bambini e delle bambine», ha dichiarato l’assessora all’Istruzione Paola Cianci L’erogazione dei benefici avverrà a favore delle famiglie in possesso di un I.S.E.E. in corso di validità pari o inferiore a 28 mila euro – Qualora i fondi assegnati non dovessero consentire il rimborso totale a tutti i richiedenti aventi diritto, si procederà alla liquidazione in percentuale in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili in fase di istruttoria – viene evidenziato sul sito web. Le richieste dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2024 direttamente al Protocollo del Comune di Vasto o via pec a comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto@legalmail.it. Le domande sprovviste di attestazione I.S.E.E. saranno escluse – Il modello di domanda potrá essere scaricato al seguente link: https://www.comune – vasto – ch.it/it/public_documents/26271.

