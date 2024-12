Vasto, Rimborsi per l’acquisto dei libri scolastici. Dal 16 dicembre via alle domande

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Vasto informa che è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/2025. Le famiglie residenti con un reddito annuo Isee non superiore a € 15.493,71 potranno richiedere il rimborso totale o parziale della spesa sostenuta per l’acquisto dei testi scolastici – La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, dal 16 dicembre 2024 al 28 marzo 2025, tramite la piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vasto e al link https://servizionline – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/contactcenter/elencopratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. aspx?CCAT=SCUO&P=100. Per procedere è necessario munirsi di Spid o carta d’identità elettronica – si apprende dal portale web ufficiale. Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità, la dichiarazione della libreria che espliciti in modo chiaro e su un unico foglio i dati anagrafici del richiedente, i testi acquistati e il costo totale – Il sindaco, Francesco Menna, ha dichiarato: «Garantire il diritto allo studio è una priorità della nostra Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Con questa misura, vogliamo supportare le famiglie di Vasto nell’affrontare le spese scolastiche, offrendo un aiuto concreto per superare le difficoltà economiche che gravano su molte di loro». L’assessora all’Istruzione, Paola Cianci, ha aggiunto: «Questa iniziativa testimonia il nostro impegno a ridurre le disuguaglianze sociali e a rendere l’istruzione accessibile a tutte e tutti – Invitiamo le famiglie che ne hanno diritto a presentare domanda attraverso il nuovo sistema digitale, che renderà il processo più semplice e trasparente».

