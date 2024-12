Vasto, RSU e sindacati hanno sottoscritto il contratto decentrato per l’esercizio 2024

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Lo scorso 28 novembre in Municipio a Vasto è stato sottoscritto il contratto decentrato parte economica, relativo all’esercizio 2024. Tutte le RSU e i sindacati presenti hanno firmato l’accordo e sono state fornite le informazioni e i chiarimenti richiesti sullo stato dei procedimenti del personale – si apprende dalla nota stampa. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dal segretario generale del Comune di Vasto Dott. Pasquale De Falco per il risultato raggiunto – All’incontro non ha preso parte la sigla CSA che aveva chiesto confronto sulla formazione e sul sistema di valutazione del personale – si apprende dalla nota stampa. Punti su cui si è registrato un aggiornamento – aggiunge testualmente l’articolo online.

