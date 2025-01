Vasto, Sabato 18 gennaio “Chicchignola” apre la decima stagione della prosa del Teatro Rossetti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sabato 18 gennaio 2025 alle ore 21:00 al Teatro Rossetti di Vasto si accenderanno i riflettori sulla nuova stagione di prosa con lo spettacolo inaugurale “Chicchignola” di Ettore Petrolini, con Massimo Venturiello in scena, che ne cura la regia – Sul palco reciteranno anche Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale e Carlotta Proietti – Un classico del teatro italiano che porta in scena la storia di un uomo semplice che con il suo carretto di giocattoli artigianali vive per le strade di Roma suscitando l’ironia e i pregiudizi di chi lo circonda – si apprende dal portale web ufficiale. La sua sensibilità, spesso scambiata per ingenuità, diventa quindi la chiave di un sorprendente colpo di scena che ribalta la situazione, dimostrando come la profondità d’animo possa trionfare sull’apparenza e sull’inganno – «Siamo orgogliosi di inaugurare la decima stagione di prosa con un’opera che, attraverso leggerezza e riflessione, celebra l’autenticità e l’emotività. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa» , dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – Si ricorda che è ancora in corso la campagna di abbonamenti della prosa – viene evidenziato sul sito web. È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it