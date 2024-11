Vasto, Scuola e Comune di Vasto in prima linea nella lotta al bullismo

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ieri mattina presso la Città del Cinema alcune classi della scuola secondaria di primo grado Paolucci hanno partecipato alla proiezionedell’anteprima nazionale dedicata alle scuole del film Il ragazzo dai pantaloni rosa per la regia di Margherita Ferri.L’Istituto Comprensivo n.1 ha aderito a questa iniziativa nell’ambito del progetto di Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo – riporta testualmente l’articolo online. Il film prende spunto dalla storia vera di Andrea Spezzacatena, morto suicida a 15 anni, e dal libro scritto dalla madre Teresa Manes intitolato “Andrea oltre il pantalone rosa”. Una tragica storia di bullismo, cyberbullismo e omofobia che si è tragicamente conclusa il 20 novembre 2012 quando il giovane studente del liceo Cavour di Roma ha deciso di togliersi la vita a causa delleaggressioni verbali e fisiche subite dai compagni di scuola, iniziate quando indossò per la prima volta dei pantaloni rosa – Teresa Manes ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il grande lavoro di prevenzione e lotta al bullismo che sta portando avanti soprattutto tra i giovani.”Condividere ed educare: sono queste le parole chiave della lotta al fenomeno del cyberbullismo, – dichiara la Dirigente Scolastica Prof.ssa Eufrasia Fonzo – un insieme di azioni aggressive e intenzionali realizzate mediante strumenti elettronici il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi – precisa la nota online. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo che sta crescendo in modo esponenziale e che non può lasciarci indifferenti – aggiunge la nota pubblicata. Come istituzioni, la scuola e il Comune di Vasto, sono in prima linea nella lotta a questo pericoloso fenomeno al momento ancora poco conosciuto – “Mi riempie di orgoglio vedere Vasto rispondere positivamente alla volontà della regista di proiettare il film in anteprima nelle scuole -dichiara l’assessora all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, Paola Cianci -. Per questo ringrazio la Dirigente Scolastica per aver voluto rendere partecipi le studentesse e gli studenti della scuola media Paolucci della tragica storia di Andrea Mezzacatena – si legge sul sito web ufficiale. Spero che dopo aver visto il film possano comprendere ancora di più quanto le parole possono far male, arrivando anche ad uccidere se si scrivono sulla lavagna di scuola o sui social. È stata una mattinata ricca di riflessione e commozione”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it