Vasto, Sequestro del mezzo e multa fino a 10 mila euro per l’abbandono di rifiuti sulle strade di Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Nuove conseguenze per chi, con atti di inciviltà e disprezzo per il territorio, abbandona sacchi di rifiuti per le strade di Vasto come se fossero discariche a cielo aperto – aggiunge testualmente l’articolo online. Chi verrà sorpreso in flagranza o identificato successivamente nel gettare immondizia dove non dovrebbe rischia infatti non solo multe fino a 10 mila euro (26 mila euro per gli operatori economici), ma anche il sequestro immediato del veicolo utilizzato per trasportarla – si legge sul sito web ufficiale. È quanto annunciato oggi pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Francesco Menna, affiancato dal segretario generale Pasquale De Falco e dall’assessore D’Elisa – si legge sul sito web ufficiale. «Questa è una stretta necessaria per reprimere un fenomeno che, oltre a deturpare il paesaggio, rappresenta una seria e concreta minaccia alla salute pubblica di tutta la comunità oltre che un affronto alla convivenza civile – Con questo provvedimento il Comune si pone in rilievo ancora una volta come baluardo alla tutela degli interessi della collettività, dell’ambiente e della legalità. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini onesti che vogliono il bene di Vasto», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Sicurezza Carlo Della Penna a margine della conferenza stampa di oggi pomeriggio in cui è stata annunciata la nuova ordinanza che verrà pubblicata a breve – si apprende dalla nota stampa. Dopo la conferenza stampa l’Amministrazione ha consegnato il riconoscimento “Batman del Vasto” a due cittadini – Aurelio Marinelli e Eustachio Frangione (coordinatore della protezione civile comunale) – che con grande senso civico e collaborazione attiva con le autorità, hanno permesso di identificare soggetti che hanno abbandonato ingenti quantità di rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Diretta streaming: https://www.youtube – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/watch?v=JOCl-OUPxRY

