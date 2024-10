Vasto, Settimana nazionale della Protezione Civile: gli studenti vastesi visitano la sede di via Conti Ricci

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:In occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, si è svolta oggi, 11 ottobre, una visita guidata della sede comunale, intitolata all’ex sindaco Luciano Lapenna, in via Conti Ricci a Vasto – All’iniziativa hanno partecipato novanta alunni, delle classi quinte dei plessi scolastici “Ritucci Chinni”, “Peluzzo”, “Incoronata” e “San Lorenzo”. Durante l’evento è stato presentato il Piano di Emergenza comunale, seguito da un veloce sopralluogo della sede che ospita i volontari – Durante la visita, che ha incluso un passaggio nell’area dei mezzi e nella sala operativa, gli studenti hanno potuto assistere anche al primo soccorso di un gabbiano in difficoltà, probabilmente ferito, ma fortunatamente non in pericolo di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Presenti gli assessori Gabriele Barisano e Paola Cianci, i consiglieri comunali Nicola Di Stefano e Maria Molino, il responsabile del gruppo di volontari Eustachio Frangione, nonché il funzionario del centro operativo comunale Angelo Marzella e la dirigente della Nuova Direzione Didattica, Concetta Delle Donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Questa iniziativa – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e della sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Il nuovo piano di emergenza comunale – ha dichiarato il primo cittadino – è uno strumento indispensabile per garantire la tutela della nostra comunità in caso di emergenze». «È fondamentale che tutti, a partire dai ragazzi, comprendano il valore della Protezione Civile e il ruolo che ciascuno di noi può svolgere, anche attraverso il volontariato, nella difesa del nostro territorio», ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – aggiunge testualmente l’articolo online. «Sono contenta di vedere l’entusiasmo e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse in un’iniziativa che offre loro la possibilità di conoscere il mondo della Protezione Civile, una realtà importante per il nostro territorio», dichiara l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – aggiunge la nota pubblicata. «Educare le nuove generazioni alla prevenzione e alla gestione delle emergenze – aggiunge Cianci – è fondamentale per costruire una società più consapevole e pronta ad affrontare le difficoltà. Oggi è stata l’occasione per lanciare il messaggio che ognuno di noi può mettersi in gioco e diventare parte attiva del benessere collettivo». «Coinvolgere le scuole in queste attività è essenziale per diffondere la cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il nostro lavoro quotidiano e capire l’importanza del contributo che ogni singolo volontario può offrire per la sicurezza del territorio», hanno aggiunto Eustachio Frangione, responsabile del gruppo di volontari e Nicola Di Stefano, consigliere comunale delegato alla Protezione Civile di Vasto –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it