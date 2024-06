Vasto, Si avviano a conclusione i lavori per il rifacimento della facciata di Palazzo d’Avalos

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Manca poco meno di un mese alla fine dei lavori per il rifacimento di Palazzo d’Avalos. Il progetto che sta interessando la residenza marchesale riguarda le opere di recupero e riqualificazione della facciata principale del fabbricato – riporta testualmente l’articolo online. “L’estate 2024 prosegue con la realizzazione di grandi opere pubbliche in città, come quella in fase di conclusione per la facciata di Palazzo d’Avalos. Intervento che consentirà – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – di apprezzare ancor più l’imponente struttura del centro storico – recita il testo pubblicato online. La facciata con i suoi nuovi colori rende l’edificio ancora più bello e sono certo che l’armonia creata con l’ambiente circostante sarà molto apprezzata da cittadini e vacanzieri”. “Il Comune di Vasto ha ottenuto un finanziamento della Comunità Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza di Euro ottocentomila per restituire decoro alla facciata principale del Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un importante intervento – ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante – di Recupero e Restauro Architettonico che ha come obiettivo principale la salvaguardia dell’edificio – aggiunge testualmente l’articolo online. In questi giorni è cominciato lo smontaggio della parte superiore dell’impalcatura che mostra in maniera evidente quanto finora realizzato – Un lavoro necessario che si aggiunge a tanti altri già realizzati per rendere il Palazzo sempre più bello e accogliente”. “Il restauro della facciata costituisce solo la prima tappa del percorso di valorizzazione di Palazzo d’Avalos avviato con la sottoscrizione dell’accordo di programma con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Prosegue il lavoro sinergico – ha concluso l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – per la finalizzazione degli ulteriori interventi strutturali, di cui è ente appaltante la Soprintendenza – si legge sul sito web ufficiale. Palazzo d’Avalos è un’infrastruttura strategica destinataria di attenzione ed operatività costanti da parte dell’Amministrazione Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fin dall’inizio del mandato è apparsa chiaramente l’urgenza di investire su questo bene identitario della nostra comunità” Il sindaco Menna e gli assessori Fioravante e Della Gatta ringraziano la Sovrintendenza ed i funzionari per la sinergia e l’impegno speso in questo grande progetto –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it