Vasto, Si finge dipendente comunale e propone offerte commerciali, ma è una truffa

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:«Mi è stato riferito che un giovane si presenta ai portoni dei condomini, dichiarando di essere stato inviato dal Comune per promuovere offerte legate al mercato libero dell’ energia, lasciando un volantino con dati non verificabili – precisa la nota online. Desidero chiarire che nessun dipendente del Comune si reca a domicilio per proposte commerciali – precisa il comunicato. Potrebbe essere, presumibilmente, un tentativo di truffa – si legge sul sito web ufficiale. Invito i cittadini a non aprire la porta a sedicenti dipendenti comunali che propongono offerte commerciali e a segnalare immediatamente episodi sospetti alle autorità competenti». Lo ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web.

