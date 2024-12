Vasto, Si spacciano per dipendenti comunali e offrono presunti sconti sulla bolletta della luce, ma è una truffa

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Alcuni cittadini mi hanno riferito persone che spacciandosi per dipendenti comunali offrono “agevolazioni del 40% sulla bolletta della luce per persone nate tra il 1945 e il 1958”. Nessun dipendente comunale è autorizzato a questo tipo ti servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di vere e proprie truffe, e si raccomanda di prestare la massima attenzione». Lo rende noto il sindaco di Vasto, Francesco Menna – «Invito tutti – continua il sindaco – a prestare la massima attenzione e a non fornire dati personali, documenti o informazioni sensibili nonché a segnalare immediatamente eventuali episodi sospetti alle autorità competenti o alla Polizia Municipale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire truffe e garantire la sicurezza della comunità».

