Vasto, Spiaggia gremita a Vasto Marina per il concerto di Gaia

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Erano in migliaia ieri sera sulla spiaggia di Vasto Marina per il concerto di Gaia – viene evidenziato sul sito web. Sul palco allestito nella nuova location, tra i lidi Diamante e Ciucculella, ieri sera dopo LYSA e ILL PAPA si è esibita la regina incontrastata dell’estate – La cantante durante la sua esibizione è scesa dal palco per avvicinarsi al pubblico che ha apprezzato molo la sua esibizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un altro evento, in piena estate, che ha richiamato tantissimo pubblico che ha condiviso la scelta dell’Amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ancora una volta l’apertura della manifestazione è stata affidata a due giovani artisti vastesi che hanno ottenuto il consenso del pubblico – recita il testo pubblicato online. Una bellissima serata -ha detto il sindaco Francesco Menna- che ha contraddistinto questa stagione regalando spettacolo e divertimento”. “Una serata eccezionale con migliaia di concittadini e turisti che hanno gremito il centro della nostra Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Un successo indiscusso per la stagione estiva 2024 dell’intera Costa dei Trabocchi – precisa la nota online. La musica di Gaia, con la sua freschezza e la sua energia, ha scaldato l’enorme platea presente e ha confermato -ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – la bontà della scelta dell’area demaniale di spiaggia libera nel cuore di Vasto Marina: il colpo d’occhio dal palco era straordinario! Il meraviglioso spettacolo pirotecnico ha, poi, incantato i tanti spettatori presenti sulla riviera e presso le aree panoramiche del centro storico – Desidero ringraziare quanti hanno curato nei minimi dettagli l’organizzazione del Ferragosto Vastese, a partire dagli uffici comunali interessati con tutte le singole professionalità, e ai soggetti promotori degli eventi; grazie a quanti hanno garantito la sicurezza di tutti: le Forze dell’Ordine, guidate dal Vice Questore Lucia D’Agostino, la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Croce Rossa, la Valtrigno, la Pulchra Ambiente e tutte le realtà di volontariato che hanno fornito il loro encomiabile supporto – riporta testualmente l’articolo online. Insieme abbiamo scritto una pagina positiva per la nostra Vasto: è il giusto sprono per mettere a frutto le nostre migliori energie a servizio di una visione che valorizzi turisticamente questo territorio così bello”.

