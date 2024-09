Vasto, stamane l’intitolazione di un viale ai capodogli spiaggiati 10 anni fa

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina, nell’ambito del Festival “I Sette Capodogli”, l’evento promosso dal Comune, dalla Riserva naturale di Punta Aderci, dalla Nuova Libreria e dal Gruppo Fratino Vasto, in occasione del decimo anniversario dello spiaggiamento di sette capodogli sulla costa, ha avuto luogo un momento particolarmente simbolico: l’intitolazione di un viale ai cetacei – aggiunge la nota pubblicata. In un primo momento era stata programmata anche la liberazione di una tartaruga marina, tuttavia questo passaggio è stato rinviato a data da destinarsi a causa del peggioramento delle condizioni meteo – recita il testo pubblicato online. L’intitolazione sottolinea l’importanza della conservazione marina e della memoria collettiva, aprendo alla riflessione su come preservare e valorizzare l’eredità culturale legata ai cetacei e al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Abbiamo aggiunto un altro tassello al progetto del Museo diffuso del Capodoglio, sul cui progetto stiamo da tempo lavorando e investendo – riporta testualmente l’articolo online. Avere memoria e tramandare quello che è accaduto in quel 12 settembre del 2014 è per noi fondamentale soprattutto per ricordare che sono stati restituiti alla vita ben quattro capodogli, vicenda questa di straordinaria importanza che annovera Vasto tra le località citate a livello internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo potuto vantare questo primato grazie a uno spiccato senso di comunità che ha spinto tanti cittadini a vestire i panni dei soccorritori coordinati al momento dal personale del Centro Studi Cetacei, dalla Capitaneria di Porto e da tutte le autorità intervenute», così il vicensindaco Fioravante – recita la nota online sul portale web ufficiale. «La strada intitolata – ha commentato l’assessore Barisano – è il luogo in cui chi quel giorno ha dato un contributo alle operazioni di salvataggio dei capodogli ha visto tutto – recita il testo pubblicato online. La nostra è una decisione attuata per non dimenticare il tragico evento – aggiunge testualmente l’articolo online. A questo scopo, sarà presto predisposto un cartello, utile soprattutto per i turisti, con le informazioni su quell’evento drammatico – recita il testo pubblicato online. Ringrazio gli alunni e la dirigente Nicoletta Del Re dell’Itset Palizzi, la Guardia Costiera e l’ex assessore all’Ambiente Anna Suriani».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it