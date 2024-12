Vasto, Successo di pubblico per “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” al Teatro Rossetti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Grande successo e tanti applausi per il secondo appuntamento della nuova stagione del Teatro Rossetti di Vasto, “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi, andato in scena domenica 15 dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un tuffo nel passato di quattro secoli tra musica e danza che ha coinvolto e affascinato il pubblico presente, confermando la qualità dell’offerta culturale del calendario – Il 30 dicembre 2024, alle ore 21:00, il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà il grande “Concerto per il Nuovo Anno”, un evento musicale di livello con la partecipazione dell’orchestra nazionale della Compagnia di Stato RadioTV-Moldova, diretta dal Maestro Gheorghe Mustea – viene evidenziato sul sito web. L’orchestra vanta diversi anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in Moldavia e in tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. Il concerto, che vedrà la partecipazione del soprano Eva Dorofeeva e del tenore Alessandro Goldoni , saprà offrire al pubblico una serata ricca di emozioni, tra le più celebri arie e brani sinfonici del repertorio classico – recita il testo pubblicato online. «Un altro straordinario appuntamento che arricchisce la nostra offerta culturale», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. «Il “Concerto per il Nuovo Anno” è un evento di grande valore artistico che celebra la grande musica classica con un ricco repertorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati a partecipare a questa serata per festeggiare insieme l’arrivo del 2025». Si ricorda che è ancora in corso la campagna abbonamenti per la stagione della prosa – viene evidenziato sul sito web. È possibile acquistare l’abbonamento a tutti gli spettacoli dal seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/A1810/abbonamento-xvii-stagione-concertistica-teatro-rossetti-10ev. È inoltre possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

