Vasto, targa al tipografo Michele Di Cicco per i suoi 40 anni di lavoro

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Oggi, 30 ottobre 2024, il Comune di Vasto ha consegnato a Michele Di Cicco con una targa per i suoi quarant’anni di attività nella tipografia che porta il suo nome – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia si è svolta in municipio e ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Francesco Menna e dagli assessori Fioravante, Della Gatta e Bosco – Il testo impresso sulla targa sottolinea l’importanza della tipografia di Di Cicco per la comunità, descrivendola come una “realtà preziosa e radicata nel territorio”. La targa rappresenta, quindi, un tributo all’impegno e alla dedizione di Michele, che ha saputo mantenere viva l’arte della stampa in un’epoca caratterizzata dalla comunicazione digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Oggi celebriamo un esempio di dedizione e amore per il proprio lavoro», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «Michele Di Cicco – ha sottolineato il primo cittadino – non è solo un imprenditore, ma un vero custode della tradizione tipografica che ha contribuito a mantenere viva la cultura della nostra comunità. La sua passione è un’ispirazione per tutti noi». «Quarant’anni di servizio – aggiunge l’assessore al Commercio Licia Fioravante – in una professione nobile dedicata alla stampa, un campo che ha attraversato numerose trasformazioni, passando da un’attività meccanica a una realtà sempre più digitalizzata – si apprende dal portale web ufficiale. Michele ha saputo resistere al passare del tempo – riporta testualmente l’articolo online. Sono lieta di avergli conferito, insieme ad altri rappresentanti della Giunta, un riconoscimento per il suo contributo – recita il testo pubblicato online. Michele, con il suo lavoro, rappresenta un pezzo di storia della città. L’assessorato al Commercio è vicino a chi lavora in città, riconoscendo le difficoltà e le profonde trasformazioni che spesso si presentano – recita il testo pubblicato online. Un saluto alla sua cara famiglia».

