Vasto, Tartaruga Caretta caretta salva grazie alla segnalazione di un cittadino

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Nella giornata di ieri, 21 novembre 2024, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino, è stata rinvenuta una giovane tartaruga marina Caretta caretta sulla spiaggia – si legge sul sito web ufficiale. L’esemplare, del peso di 6,64 kg, è in buone condizioni ed è stato preso in carico dal Centro Studi Cetacei di Pescara, che ne monitorerà lo stato di salute e garantirà il suo reinserimento nell’ambiente marino – recita il testo pubblicato online. «Ringraziamo il cittadino che ci ha prontamente avvisato – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo aver ricevuto la segnalazione – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – il Comune ha immediatamente contattato la Capitaneria di Porto, che ci ha fornito indicazioni sulle prime operazioni da svolgere – Successivamente, è stato informato il Centro Studi Cetacei di Pescara, il cui intervento è stato fondamentale per la tutela della tartaruga – si legge sul sito web ufficiale. Questo episodio dimostra quanto sia importante la collaborazione attiva e concreta tra istituzioni, cittadini ed enti specializzati». «Stiamo lavorando alacremente – sottolinea l’assessore Barisano – a un progetto di tutela della tartaruga marina in collaborazione con pescatori locali, Capitaneria di Porto, Centro Studi Cetacei, Servizi Veterinari della ASL e altre realtà del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità e promuovere azioni concrete per la salvaguardia di questa specie, simbolo della biodiversità marina».

