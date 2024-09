Vasto, Tavola rotonda sui capodogli: «Il cuore è la sede della memoria»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Oggi pomeriggio si è tenuta la tavola rotonda dal titolo “Ritorno al mare: I capodogli di Vasto 10 anni dopo”, nell’ambito del Festival “I Sette Capodogli”. L’evento è promosso dal Comune, dalla Riserva naturale di Punta Aderci, dalla Nuova Libreria e dal Gruppo Fratino Vasto – L’incontro, nella Pinacoteca di Palazzo D’Avalos, ha ricordato il decimo anniversario di sette capodogli spiaggiati sulla costa vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo Scalone della pinacoteca è stato arricchito dall’installazione artistica della talentuosa vastese Miriam Melle, dal titolo “Creature degli abissi”. «Il cuore è la sede della memoria», questa la frase che ha dato il via all’iniziativa che ha visto la partecipazione di diversi esperti e rappresentanti provenienti da tutta Italia – I saluti istituzionali sono stati portati dal vicesindaco Licia Fioravante e dall’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano, seguiti da quelli della responsabile della Riserva Naturale di Punta Aderci Alessia Felizzi e dalla testimonianza del sindaco di Cagnano Varano Michele di Pumpo, presente per il gemellaggio tra i due Comuni, entrambi coinvolti in episodi simili di spiaggiamento – recita il testo pubblicato online. Il sindaco pugliese ha ricevuto in dono da parte dell’Amministrazione comunale di Vasto un libro dedicato all’arte dell’artista Filippo Palizzi – precisa il comunicato. Durante l’appuntamento, la dottoressa Ludovica Di Renzo ha poi raccontato le operazioni di soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Poi è stata presentata anche la storia di Gea, un capodoglio recuperato nel 2019, e proiettato un documentario sul tema – Sono intervenuti poi Adriano Argenio e Valerio Mandrini rispettivamente del WWF – Casa Pelagos e Istituto Zooprofilattico Lazio-Toscana, Tommaso Pagliani dell’università del Molise, Roberto Carlucci dell’università di Bari e Lucia Giardino dell’accademia delle belle arti di Firenze – L’incontro è stato moderato da Franco Sacchetti.Gli studenti di alcune scuole vastesi (Pantini-Pudente, Palizzi e Mattioli) hanno partecipato agli appuntamenti previsti dal programma, che ha complessivamente enfatizzato l’importanza della conservazione marina e della memoria collettiva – si legge sul sito web ufficiale. Il vicesindaco Licia Fioravante, al margine del convegno, ha commentato: «Abbiamo rivissuto momenti di grande emozione legati al ricordo dello spiaggiamento dei sette capodogli nella spiaggia di Punta Penna – si apprende dal portale web ufficiale. Questo episodio non può e non deve essere dimenticato e soprattutto mai può essere dimenticata la vita restituita ai quattro capodogli salvati – aggiunge la nota pubblicata. Esprimo profondo senso di gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il ritorno al mare dei cetacei».L’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano, ha anticipato un’importante iniziativa: «Con il direttore del Centro Studi Cetacei, Vincenzo Olivieri, verificheremo le condizioni delle carcasse dei capodogli che da un decennio giacciono sotto la sabbia e ne valuteremo l’eventuale recupero».Al termine del convegno, da parte dell’Amministrazione comunale sono stati consegnati gli attestati di merito a chi, in occasione del drammatico evento, ha contribuito in modo attivo alla gestione dell’emergenza – L’attestato è stato conferito alla memoria dell’ex sindaco Luciano Lapenna, alla protezione civile, al circolo nautico di Vasto, alla capitaneria di porto, all’Asl Lanciano Vasto Chieti, Giuliano D’Urso, William Di Nardo e Nicola Attanasio – aggiunge testualmente l’articolo online.

