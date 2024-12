Vasto, Torna il Santa Chiara Wine e Food Festival: il 4 e 5 gennaio a Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Mercato Santa Chiara di Vasto si prepara ad accogliere la terza edizione del Santa Chiara Wine & Food Festival, in programma il 4 e 5 gennaio 2025, dalle ore 17:00 a mezzanotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, l’evento torna con una proposta ancora più ricca e coinvolgente, confermandosi come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio – Durante le due serate, oltre trenta cantine presenteranno una selezione di vini d’eccellenza, accompagnati da un’ampia varietà di proposte culinarie che soddisferanno tutti i palati – precisa la nota online. La musica dal vivo contribuirà a creare un’atmosfera unica e coinvolgente, rendendo ogni momento speciale – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno i laboratori del gusto curati dall’Associazione Italiana Sommelier, un’esperienza sensoriale pensata per esplorare i sapori e i profumi del territorio – recita il testo pubblicato online. «C’è grande attesa per questo evento – ha aggiunto il sindaco di Vasto Francesco Menna – che in pochi anni è già diventato un punto saldo nel calendario degli eventi della città, grazie alla collaborazione virtuosa con i produttori, le associazioni di categoria e i commercianti – precisa la nota online. Sono state settimane di lavoro intense per gli organizzatori che ringrazio: siamo certi che, ancora una volta l’iniziativa sarà apprezzata dai cittadini e dai visitatori». «Anche quest’anno in occasione delle festività torna l’appuntamento al mercato S.Chiara, luogo simbolo della città. Sarà l’occasione – ha dichiarato l’assessore al Commercio Licia Fioravante – per apprezzare i vini e i prodotti del territorio e scoprire le aziende che con passione e professionalità producono e promuovono le nostre eccellenze – si apprende dalla nota stampa. Un evento nato con quest’Amministrazione, che ha fortemente voluto sfruttare questo spazio, e che ad ogni edizione conquista sempre più pubblico e coinvolge un numero sempre maggiore di aziende». L’evento, che celebra le eccellenze del vino e del cibo, rappresenta un’occasione speciale per scoprire o riscoprire le ricchezze enogastronomiche locali, all’interno della suggestiva cornice del Mercato Santa Chiara – viene evidenziato sul sito web.

