Vasto, Trasporto disabili: cambia gestione ma nessun ulteriore onere per chi ne fruisce

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’assessore alle politiche sociali Anna Bosco informa che il trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione è un intervento di natura socio-assistenziale gratuito che consente ai soggetti diversamente abili, che non siano in grado di servirsi di normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere socio-riabilitativo – Il servizio è rivolto a cittadini diversamente abili con handicap grave residenti nel Comune di Vasto che hanno necessità di frequentare centri di riabilitazione pubblici o accreditati e contrattualizzati con la ASL. «Ringrazio il dirigente Stefano Monteferrante per il prezioso lavoro di organizzazione del servizio», dichiara Anna Bosco – recita il testo pubblicato online. La persona interessata, un familiare o un suo rappresentante legale deve presentare domanda utilizzando il modulo reperibile al seguente link: https://sportellotelematico – riporta testualmente l’articolo online. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto – ch.it/procedure%3As_italia%3Atrasporto – anziani.disabili%3Bdomanda?source=149. Il servizio a partire dalla prossima settimana verrà gestito dalla “Società Turismo Fratarcangeli Cocco Spa” senza alcun onere diverso o adempimento necessario per chi già ne fruisce – si apprende dalla nota stampa. Per chi non avesse ancora fatto richiesta all’interno della pagina, nella sezione “come fare” fare riferimento a “Moduli da compilare e documenti da allegare” con all’interno il modello, e gli allegati – aggiunge la nota pubblicata. Si comunica altresì che diversamente il trasporto per il Centro diurno Comunale verrà gestito dal Consorzio Matrix a cui è possibile rivolgersi direttamente – si apprende dalla nota stampa.

