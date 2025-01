Vasto, Tre nuovi alberi messi a dimora in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Tre nuovi alberi arricchiscono Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, conosciuta anche come “Villetta due Pini” di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le tre nuove piante sono state messe a dimora ieri, 29 gennaio 2025, grazie alla generosa donazione della famiglia Spadaccini, che ha voluto ricordare Luigi ( noto floricoltore vastese scomparso nel 2024) offrendo al Comune un pero Chanticleer, un eucalipto del sidro e una betulla bianca – si legge sul sito web ufficiale. «Questo dono – per il sindaco, Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano – non solo arricchisce uno dei nostri spazi verdi, recentemente riqualificato, ma rappresenta anche un segno tangibile di affetto verso la città e di attenzione per l’ambiente – si apprende dalla nota stampa. A nome di tutta la comunità, ringraziamo la famiglia Spadaccini per questa donazione e, soprattutto, per aver condiviso con noi la visione di una Vasto più verde e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La piantumazione di nuovi alberi è –dichiarano Menna e Barisano- un vero e proprio atto di amore per la natura e per le future generazioni – precisa il comunicato. Ogni pianta rappresenta ossigeno, bellezza e vita per la nostra città».

