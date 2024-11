Vasto, Trenta alberi per il Comune di Vasto grazie alla raccolta di cellulari usati

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Oggi, presso il Comune di Vasto, si è tenuta la cerimonia simbolica di consegna di tre esemplari degli alberi donati da Pulchra Ambiente srl e Lions Club Vasto Host. La donazione è avvenuta grazie alla raccolta di cellulari usati con l’iniziativa “Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”. La raccolta in questione è iniziata durante l’evento musicale 2 Note a Vasto ed è continuata fino a oggi nei punti individuati nel territorio – riporta testualmente l’articolo online. I volontari del Lions Club consegnano a Pulchra Ambiente i cellulari raccolti, e per ogni dieci dispositivi l’azienda dona un albero – riporta testualmente l’articolo online. Con ben trecento cellulari raccolti, Pulchra si appresta quindi a donare trenta alberi che saranno prossimamente piantati in aree scelte dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «L’iniziativa – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – ha permesso di sensibilizzare i cittadini al riciclo e alla tutela ambientale, oltre a recuperare i minerali rari dei cellulari, riducendo così il bisogno di nuove estrazioni – precisa il comunicato. Questi alberi contribuiranno non solo a migliorare la qualità dell’aria e la bellezza di Vasto, ma saranno anche un simbolo concreto di quanto si possa ottenere quando si agisce insieme per il bene comune».

