Vasto, Trofeo Bancarella, il 27 ottobre si rinnova l’appuntamento a Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’associazione provinciale ambulanti della Confcommercio di Chieti organizza la 38esima edizione del Trofeo Bancarella – si legge sul sito web ufficiale. L’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, si terrà domenica 27 ottobre 2024 e coinvolgerà Via Giulio Cesare, Via Alessandrini, Via Sandro Pertini, Piazza Don Luigi Sturzo, Via Martiri della Violenza, Piazza Smargiassi e le strade limitrofe – recita la nota online sul portale web ufficiale. «La fiera – commentano il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Commercio Licia Fioravante – è un appuntamento atteso che coinvolge commercianti e visitatori, offrendo un’ampia varietà di prodotti, artigianato e occasioni di shopping. È proprio grazie a iniziative di questo tipo che intendiamo non solo preservare, ma anche promuovere e valorizzare gli ambulanti, rafforzando sempre di più il legame tra territorio e commercio locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo registrato tantissime presenze nella fiera svoltasi a fine settembre, segno che trattasi di un tipo di evento gradito alla cittadinanza e alle tante persone giunte a Vasto per l’occasione». «Le strade interessate dalla fiera saranno chiuse al traffico per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e per consentire lo svolgimento regolare dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo predisposto un piano dettagliato in collaborazione con le forze dell’ordine e il personale addetto, affinché la circolazione sia gestita al meglio e vengano ridotti al minimo i disagi per i cittadini – Invitiamo tutti a rispettare la segnaletica e le indicazioni durante la giornata del 27 ottobre» ha sottolineato infine l’assessore alla Viabilità Carlo Della Penna –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it